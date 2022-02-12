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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист сборной России Гусев прокомментировал поражение от чехов в матче Олимпиады

В субботу россияне в овертайме проиграли команде Чехии со счетом 5:6 в заключительном матче группового этапа

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев на Олимпиаде больше рад победам команды, чем своим набранным очкам. Об этом он рассказал журналистам.

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Россияне в субботу уступили чехам в овертайме со счетом 5:6. Форвард отдал три голевые передачи.

"Мы ничего не меняли в игре, старались больше бросать, создавать моментов. Самое важное, чтобы выигрывала команда, поэтому лучше выигрывать 1:0, чем очки набирать, - сказал Гусев. - Мы потихоньку играть все лучше и лучше, надеюсь, что будет игра еще лучше. Перерыв даст нам время подготовиться, выдохнуть и вступить в бой с новыми силами. Хорошо, что реализовали большинство, но у нас много попыток и надо улучшать этот компонент".

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе. Матч 1/4 финала россияне проведут 16 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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