{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Кожевников считает справедливыми удаления российских хоккеистов в матче с чехами

В субботу россияне в овертайме проиграли команде Чехии со счетом 5:6

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты справедливо получали удаления в матче группового этапа олимпийского турнира против чехов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

На эту тему
Сборная России по хоккею проиграла чехам в овертайме матча группового этапа Олимпиады
Сборная России по хоккею проиграла чехам в овертайме матча группового этапа Олимпиады

Сборная России со счетом 5:6 проиграла в овертайме команде Чехии в заключительном матче группового этапа, потерпев первое поражение на олимпийском турнире. На 38-й минуте при счете 2:1 в пользу сборной России нападающий российской команды Дмитрий Воронков получил удаление до конца игры, сборная Чехии дважды сумела реализовать численное преимущество.

"Все удаления нашей сборной справедливы. Надо ответственнее к этому относиться, особенно в конце игры. Что касается Воронкова, то там все произошло случайно. Он этим отличался и на молодежном уровне, он подводит этим команду, зарабатывая ненужные удаления. Вообще, всегда надо помнить об ответственности, как в овертайме, так и в любом другом моменте игры", - сказал Кожевников.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Кожевников: российским хоккеистам будет легче играть на Олимпиаде после матча с чехами
В субботу россияне в овертайме уступили команде Чехии в заключительном матче группового этапа на Играх в Пекине
Читать полностью