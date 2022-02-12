Кожевников считает справедливыми удаления российских хоккеистов в матче с чехами

Сборная России со счетом 5:6 проиграла в овертайме команде Чехии в заключительном матче группового этапа, потерпев первое поражение на олимпийском турнире. На 38-й минуте при счете 2:1 в пользу сборной России нападающий российской команды Дмитрий Воронков получил удаление до конца игры, сборная Чехии дважды сумела реализовать численное преимущество.

"Все удаления нашей сборной справедливы. Надо ответственнее к этому относиться, особенно в конце игры. Что касается Воронкова, то там все произошло случайно. Он этим отличался и на молодежном уровне, он подводит этим команду, зарабатывая ненужные удаления. Вообще, всегда надо помнить об ответственности, как в овертайме, так и в любом другом моменте игры", - сказал Кожевников.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.