Хоккеист Яковлев отметил, что чешские игроки вели себя неспортивно в матче Олимпиады

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии часто вели себя неспортивно в матче Олимпиады против команды России. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Егор Яковлев.

Россияне уступили чехам в овертайме со счетом 5:6. Во втором периоде форвард Дмитрий Воронков был удален за удар соперника в голову до конца матча.

"Мы опять надеялись, что не пропустим, но удаление, неравные составы сыграли ключевую роль. Что касается удаления, то мы всех этих людей знаем по нашей лиге: он лежит и валяется, а на следующую смену выходит и бегает. Если такое удаление дают, то человек должен тоже уходить в раздевалку и не играть", - сказал Яковлев.

"Мы разговариваем об этом (по поводу провокаций чехов - прим. ТАСС), но были такие моменты. Не знаю, почему так отреагировали судьи. Здесь по-другому судят, нежели у нас, и нужно к этому привыкать", - добавил он.

Защитник рассказал о ситуации, когда его команда сумела отыграться. "Мы сами загнали себя в такую ситуацию, когда надо было что-то создавать по-другому, и это хорошо, что это произошло. Мы почувствовали уверенность и пошли голы", - подчеркнул он.

Следующий матч сборная России проведет в рамках 1/4 финала 16 февраля. "Плюс в том, что лишний отдых, а минус - что подведет игровой тонус", - отметил Яковлев.