Кожевников: российским хоккеистам будет легче играть на Олимпиаде после матча с чехами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сборной Россию по хоккею будет проще играть в плей-офф олимпийского турнира после проигранного матча против команды Чехии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Сборная России со счетом 5:6 проиграла в овертайме команде Чехии в заключительном матче группового этапа, потерпев первое поражение на олимпийском турнире. На 38-й минуте при счете 2:1 в пользу сборной России нападающий российской команды Дмитрий Воронков получил удаление до конца игры, сборная Чехии дважды сумела реализовать численное преимущество.

"Весомая игра, радует, что наши хоккеисты стали забивать. В плей-офф им будет легче, сегодня они получили эмоциональный заряд, теперь они злее будут. По игре видно, что, когда нас выставляют, мы начинаем по-другому играть, с ажиотажем, злостью, что сегодняшний матч нам и показал", - сказал Кожевников.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.