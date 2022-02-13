Забег под солнцем. В Химках прошла 40-я всероссийская массовая гонка "Лыжня России"

ХИМКИ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России", которая проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", стартовала в субботу. В этом году она проходит в 40-й раз.

Центральной площадкой мероприятия в этом году стал олимпийский центр "Планерная" в подмосковных Химках. Почетными гостями церемонии открытия гонки стали министр спорта Олег Матыцин, депутат Госдумы трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

На церемонии открытия министр зачитал приветственное письмо всем участникам и гостям соревнований от президента России Владимира Путина. "Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона - "Лыжня России" на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного, здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

"Сегодня на старт вновь выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы - участники самых престижных соревнований и первенств. Впереди у вас - красивая, захватывающая борьба, где каждый сможет побороться за призовые места и, конечно, в полной мере ощутить неповторимую атмосферу праздника и дружеского общения", - обратился глава государства к участникам гонки.

Перед стартом гонки в Химках женская сборная России одержала победу в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, и Матыцин отметил символичность того, что россиянки выиграли золото в день проведения "Лыжни России".

"От себя и от имени министерства спорта хочу поздравить женскую сборную с завоеванием золотых олимпийских медалей. Это удивительно и символично, что именно в день "Лыжни России" наши девушки и вся команда сделала нам такой подарок", - сказал Матыцин.

Поддержка Валиевой

Перед началом гонки Матыцин призвал всех пришедших поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву. Как сообщило в пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA), допинг-проба спортсменки, сданная в декабре, дала положительный результат.

"Конечно, надо поддержать нашу милую Камилу Валиеву, ей сейчас очень нужна наша поддержка. Я уверен, Россия победит, мы - сильная мощная спортивная держава, сегодняшний день тому подтверждение", - сказал министр.

Старт гонки, как и год назад, дала Роднина. После этого зрители проскандировали: "Болеем за наших, любим Камилу".

Гонка в хорошую погоду

Участникам гонки повезло с погодой - почти весь день светило солнце. Это в своей речи отметила Роднина.