"Скучали по поддержке". В Шереметьево встретили первых призеров Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первые российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пекине, вернулись в Москву. В субботу несколько десятков болельщиков встретили олимпийцев в аэропорту Шереметьево.
Изначально планировалось, что спортсмены прилетят в Шереметьево в 19:10 мск. Однако, по словам призеров Олимпиады, рейс задержали. Команда прибыла в 20:47 мск, атлеты прилетели в Москву из Пекина с пересадкой в Красноярске. После прилета все спортсмены сдали ПЦР-тесты.
В субботу в штабе национальной команды сообщили ТАСС, что победитель командного турнира фигурист Марк Кондратюк не улетел в Москву с одиночниками Евгением Семененко и Андреем Мозалевым. В мужском одиночном катании Семененко занял восьмое место, Кондратюк стал 15-м, Мозалев - 19-м. Победу на Олимпиаде одержал американец Натан Чен.
Семененко рассказал, что не знает, почему Кондратюк остался в Пекине. По его словам, фигуристу позвонили и сказали, что он остается в столице Китая. "Не знаю, почему не приехал Кондратюк, мы были с ним в номере, ему позвонили и сказали, что он с нами не улетает. Просто сказали, что он остается", - сказал Семененко журналистам.
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Выездная панель CAS огласит решение по апелляциям в понедельник.
"Праздник закончился, Олимпиада - это особенное событие для каждого спортсмена. Событие закончилось, сейчас мы в Москве, остался последний перелет. Этот перелет был сложным, ждали в аэропорту, самолет чуть задержали. Потом восемь часов полета в сумме, сейчас остался последний самолет до Питера. Ситуация с Валиевой? Честно, я не в курсе всех событий, но я надеюсь, что и с Камилой, и с нашей командой все будет хорошо", - добавил Семененко.
Преобладание ЦСКА
Олимпийцев встречали болельщики с плакатами и военный оркестр. Среди встречающих были представители общества ЦСКА. В субботу в Москву прибыли два бронзовых призера Олимпиады, которые в Пекине представляли армейцев. Это саночница Татьяна Иванова и фристайлистка Анастасия Смирнова. Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в личных женских соревнованиях по санному спорту. Смирнова завоевала медаль в могуле.
"Перелет прошел достаточно тяжело, потому что в Китае задержали рейс на два часа, - сказала Смирнова журналистам. - Потом приземлились в Красноярске, там ждали, пока заправят самолет. Очень приятно, когда так встречают, мы скучали по такой поддержке в Китае, нам ее, наверное, было недостаточно, это невероятно".
Иванова отметила, что ей в Пекине не хватало русской еды. "Эмоции отличные, потому что мы прилетели, а нас здесь встречают, - сказала она журналистам - Я думаю, что вся усталость, которая накопилась за перелет, ушла. На протяжении всего времени ЦСКА поддерживает, несмотря на результаты, сегодня вдвойне приятно, что привезли на встречу молодое поколение. Я не думаю, что у меня будет большой отдых, потому что в марте чемпионат России".
Ивановой 30 лет, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы. Смирновой 19 лет, она является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.
Представляющий ЦСКА саночник Семен Павличенко, который занял на Олимпиаде десятое место в соревновании одиночек, также отметил болельщиков, приехавших в Шереметьево. "Просто очень приятно, немного даже волнительно, - сказал Павличенко ТАСС. - Я думал, что сейчас выйду и спокойно пойду, а в итоге как закричали, круто, когда так собираются люди. В этот момент понимаешь, что нужен людям".
Уайлд и другие призеры
Среди прибывших были серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, а также сноубордист Виктор Уайлд, который завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.
После соревнований Уайлд заявил журналистам, что примет решение о завершении или продолжении карьеры в течение следующих нескольких дней. Ранее 35-летний спортсмен говорил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, при этом Уайлд отмечал, что не планирует участвовать в Олимпиаде 2026 года в Милане.
"Я не думаю сейчас об этом. В Китае все было отлично, я очень рад и все. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже. Не знаю, сколько времени займет принятие решения, я сообщу, как буду готов", - сказал Уайлд журналистам.
Уайлд завоевал два золота на Олимпиаде в Сочи - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Также на чемпионате мира 2013 года он стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе.
Также в Москву в субботу вернулись биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла выступить на Олимпиаде из-за коронавируса, саночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Горбацевич, Александр Денисьев, Юрий Прохоров, Роман Репилов, фристайлисты Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, фигуристы Мозалев и Семененко, прыгуньи с трамплина Александра Кустова и Софья Тихонова.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля, в медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Норвегии (8-3-6), тройку лидеров замыкает сборная США (5-5-1). Сборная России располагается на восьмой позиции (3-4-6), по общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут австрийцы (14), немцы (14), россияне (13) и канадцы (13). Российская команда на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей, показанный на предыдущих Играх в Пхёнчхане. В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.