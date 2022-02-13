"Скучали по поддержке". В Шереметьево встретили первых призеров Олимпиады в Пекине

Изначально планировалось, что спортсмены прилетят в Шереметьево в 19:10 мск. Однако, по словам призеров Олимпиады, рейс задержали. Команда прибыла в 20:47 мск, атлеты прилетели в Москву из Пекина с пересадкой в Красноярске. После прилета все спортсмены сдали ПЦР-тесты.

В субботу в штабе национальной команды сообщили ТАСС, что победитель командного турнира фигурист Марк Кондратюк не улетел в Москву с одиночниками Евгением Семененко и Андреем Мозалевым. В мужском одиночном катании Семененко занял восьмое место, Кондратюк стал 15-м, Мозалев - 19-м. Победу на Олимпиаде одержал американец Натан Чен.

Семененко рассказал, что не знает, почему Кондратюк остался в Пекине. По его словам, фигуристу позвонили и сказали, что он остается в столице Китая. "Не знаю, почему не приехал Кондратюк, мы были с ним в номере, ему позвонили и сказали, что он с нами не улетает. Просто сказали, что он остается", - сказал Семененко журналистам.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Выездная панель CAS огласит решение по апелляциям в понедельник.

"Праздник закончился, Олимпиада - это особенное событие для каждого спортсмена. Событие закончилось, сейчас мы в Москве, остался последний перелет. Этот перелет был сложным, ждали в аэропорту, самолет чуть задержали. Потом восемь часов полета в сумме, сейчас остался последний самолет до Питера. Ситуация с Валиевой? Честно, я не в курсе всех событий, но я надеюсь, что и с Камилой, и с нашей командой все будет хорошо", - добавил Семененко.

Преобладание ЦСКА

Олимпийцев встречали болельщики с плакатами и военный оркестр. Среди встречающих были представители общества ЦСКА. В субботу в Москву прибыли два бронзовых призера Олимпиады, которые в Пекине представляли армейцев. Это саночница Татьяна Иванова и фристайлистка Анастасия Смирнова. Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в личных женских соревнованиях по санному спорту. Смирнова завоевала медаль в могуле.