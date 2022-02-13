{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

"Скучали по поддержке". В Шереметьево встретили первых призеров Олимпиады в Пекине

В Москву прибыли получившие серебряные награды Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовые призеры Татьяна Иванова, Виктор Уайлд и Анастасия Смирнова
Фото {{sliderIndex+1}} из 6
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 6

Описание
Ирина Аввакумова
© Артем Геодакян/ТАСС
Болельщики, встречающие олимпийцев в аэропорту Шереметьево
© Артем Геодакян/ТАСС
Виктор Уайлд
© Артем Геодакян/ТАСС
Татьяна Иванова
© Артем Геодакян/ТАСС
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин
© Артем Геодакян/ТАСС
Анастасия Смирнова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первые российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пекине, вернулись в Москву. В субботу несколько десятков болельщиков встретили олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

На эту тему
Первые призеры Олимпиады в Пекине вернулись в Москву
Первые призеры Олимпиады в Пекине вернулись в Москву

Изначально планировалось, что спортсмены прилетят в Шереметьево в 19:10 мск. Однако, по словам призеров Олимпиады, рейс задержали. Команда прибыла в 20:47 мск, атлеты прилетели в Москву из Пекина с пересадкой в Красноярске. После прилета все спортсмены сдали ПЦР-тесты.

В субботу в штабе национальной команды сообщили ТАСС, что победитель командного турнира фигурист Марк Кондратюк не улетел в Москву с одиночниками Евгением Семененко и Андреем Мозалевым. В мужском одиночном катании Семененко занял восьмое место, Кондратюк стал 15-м, Мозалев - 19-м. Победу на Олимпиаде одержал американец Натан Чен.

Семененко рассказал, что не знает, почему Кондратюк остался в Пекине. По его словам, фигуристу позвонили и сказали, что он остается в столице Китая. "Не знаю, почему не приехал Кондратюк, мы были с ним в номере, ему позвонили и сказали, что он с нами не улетает. Просто сказали, что он остается", - сказал Семененко журналистам.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Выездная панель CAS огласит решение по апелляциям в понедельник.

"Праздник закончился, Олимпиада - это особенное событие для каждого спортсмена. Событие закончилось, сейчас мы в Москве, остался последний перелет. Этот перелет был сложным, ждали в аэропорту, самолет чуть задержали. Потом восемь часов полета в сумме, сейчас остался последний самолет до Питера. Ситуация с Валиевой? Честно, я не в курсе всех событий, но я надеюсь, что и с Камилой, и с нашей командой все будет хорошо", - добавил Семененко.

Преобладание ЦСКА

Олимпийцев встречали болельщики с плакатами и военный оркестр. Среди встречающих были представители общества ЦСКА. В субботу в Москву прибыли два бронзовых призера Олимпиады, которые в Пекине представляли армейцев. Это саночница Татьяна Иванова и фристайлистка Анастасия Смирнова. Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в личных женских соревнованиях по санному спорту. Смирнова завоевала медаль в могуле.

© Алексей Голенищев/ТАСС

"Перелет прошел достаточно тяжело, потому что в Китае задержали рейс на два часа, - сказала Смирнова журналистам. - Потом приземлились в Красноярске, там ждали, пока заправят самолет. Очень приятно, когда так встречают, мы скучали по такой поддержке в Китае, нам ее, наверное, было недостаточно, это невероятно".

Иванова отметила, что ей в Пекине не хватало русской еды. "Эмоции отличные, потому что мы прилетели, а нас здесь встречают, - сказала она журналистам - Я думаю, что вся усталость, которая накопилась за перелет, ушла. На протяжении всего времени ЦСКА поддерживает, несмотря на результаты, сегодня вдвойне приятно, что привезли на встречу молодое поколение. Я не думаю, что у меня будет большой отдых, потому что в марте чемпионат России".

Ивановой 30 лет, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы. Смирновой 19 лет, она является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.

Представляющий ЦСКА саночник Семен Павличенко, который занял на Олимпиаде десятое место в соревновании одиночек, также отметил болельщиков, приехавших в Шереметьево. "Просто очень приятно, немного даже волнительно, - сказал Павличенко ТАСС. - Я думал, что сейчас выйду и спокойно пойду, а в итоге как закричали, круто, когда так собираются люди. В этот момент понимаешь, что нужен людям".

Уайлд и другие призеры

Среди прибывших были серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, а также сноубордист Виктор Уайлд, который завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

На эту тему
Сноубордист Уайлд еще не принял решение по поводу своей карьеры
Сноубордист Уайлд еще не принял решение по поводу своей карьеры

После соревнований Уайлд заявил журналистам, что примет решение о завершении или продолжении карьеры в течение следующих нескольких дней. Ранее 35-летний спортсмен говорил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, при этом Уайлд отмечал, что не планирует участвовать в Олимпиаде 2026 года в Милане.

"Я не думаю сейчас об этом. В Китае все было отлично, я очень рад и все. У меня еще нет решения, я буду говорить об этом позже. Не знаю, сколько времени займет принятие решения, я сообщу, как буду готов", - сказал Уайлд журналистам.

Уайлд завоевал два золота на Олимпиаде в Сочи - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. Также на чемпионате мира 2013 года он стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе.

Также в Москву в субботу вернулись биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла выступить на Олимпиаде из-за коронавируса, саночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Горбацевич, Александр Денисьев, Юрий Прохоров, Роман Репилов, фристайлисты Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, фигуристы Мозалев и Семененко, прыгуньи с трамплина Александра Кустова и Софья Тихонова.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля, в медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Норвегии (8-3-6), тройку лидеров замыкает сборная США (5-5-1). Сборная России располагается на восьмой позиции (3-4-6), по общему числу наград лидируют норвежцы (17), далее идут австрийцы (14), немцы (14), россияне (13) и канадцы (13). Российская команда на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей, показанный на предыдущих Играх в Пхёнчхане. В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Бокс
Российский боксер Мадиев проиграл британцу Кэшу, дважды отправив его в нокдаун
Россиянин уступил единогласным решением судей
Читать полностью