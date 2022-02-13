Вылегжанин: российские лыжники идеально отработали эстафету на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам идеально отработала эстафету 4х10 км на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Максим Вылегжанин.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Я считаю, все было идеально, такой большой отрыв, - сказал Вылегжанин. - Очень переживали перед стартом, что пошел снег, бежать тяжело, нужен был запас перед норвежцем [Йоханнесом] Клебо. Были опасения, но Червоткин их развеял, когда после второго круга убежал, увеличивал отрыв. Понятно, что инвентарь хорошо сработал, самочувствие хорошее у спортсменов. Было видно, что на каждом этапе просто увеличивали преимущество, все было по плану, все получилось".

Днем ранее российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова также выиграли эстафету на Олимпийских играх в Пекине. "Конечно, это историческое событие как для женщин, так и для мужчин, - отметил Вылегжанин. - Мы никак не могли выиграть, всегда проигрывали либо шведам, либо норвежцам. Но тут наконец-то обе команды хорошо выступили. Видно, что выросло сильное поколение, они очень конкурентоспособны".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.