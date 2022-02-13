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Олимпиада-2022 в Пекине

Жуков: российские лыжники превосходят все ожидания на Олимпиаде в Пекине

В воскресенье Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам превосходит все ожидания на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Блестящая победа за явным преимуществом, - сказал Жуков. - Все ребята выступили на максимуме. Я особенно рад за Устюгова, потому что не очень удачно складывались для него эти Игры. Надеюсь, что эта победа вдохнет в него силы".

"Наши лыжники превосходят все ожидания на Играх в Пекине. Еще много видов программы, но уже одержаны большие победы. Они действительно выступают блестяще", - добавил собеседник агентства.

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