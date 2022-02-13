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Фигурное катание

Алексей Ягудин поздравил "маму" своих медалей Татьяну Тарасову "с очередным 16-летием"

В воскресенье Татьяна Тарасова отмечает 75-летний юбилей
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ПЕКИН, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил своего тренера Татьяну Тарасову с очередным 16-летием, поскольку всегда поздравляет "маму его медалей" только так. Об этом Ягудин рассказал ТАСС.

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Мама мирового фигурного катания.

Легенда фигурного катания, один из самых авторитетных тренеров мира Татьяна Тарасова отмечает 13 февраля свой 75-летний юбилей. Ягудин работал под руководством Тарасовой с 1998 года, к олимпийской медали он пришел в 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити.

"С юбилеем, с 16-летием! Всегда в ее праздник поздравляю ее только так. Несмотря на фразу - "единственная боль в моей жизни - отсутствие детей", это не так, у нее есть как минимум один сын - это я. Я не хочу, никогда не хотел быть как все и говорить банальщину", - рассказал Ягудин.

"С этим человеком - любимым, родным, очень близким не нужны слова, чтобы понять друг друга, как в любой семье, тебе не нужно приезжать, звонить, рассказывать - она все знает, даже предчувствует событие, предвосхищает его. В ее день мне хочется пожелать другим иметь хотя бы частицу того, что представляет собой эта легенда, хотя бы минимум от этого. Жесткая, целеустремленная, и мягкая в жизни", - отметил ученик Тарасовой.

"Дорогой, ты любишь борщ?"

Ягудин подчеркнул отходчивость своего тренера: "Она не из тех, кто умеет держать обиду долго, она действительно очень мягкий человек. Столько раз у нас такое было, что мы орем друг на друга во время тренировок. Наорались, я переоделся, выхожу - "Дорогой, ты борщ любишь, сегодня хотела сварить, а на ужин давай мяса кусок хороший пожарю". Она вообще всегда готовила обалденно, я только понять не мог, почему в таких объемах, потом только понял - у нее все "беженцы" фигурного катания жили, она на всех готовила. Она всегда заботилась обо мне, моем здоровье, мышечной массе - хороший кусок жареного мяса, ноль углеводов, салат, что-то зелененькое обязательно".

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова, 2000 год Олег Булдаков/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова, 2000 год
© Олег Булдаков/ТАСС

"И чувством юмора она не обделена - с этим у нее все хорошо. Вот давнишняя история - моя самая первая тренировка, сборы в Италии, у меня новые коньки, вот Тарасова за бортиком. У нее на льду Барбара Фусар-Поли и Маурицио Моргалио. Мне говорит: "Беговыми в одну сторону, в другую сторону и ко мне, - рассказывает Ягудин. - Какие беговые? Это у воздушных танцоров они беговые, у нас, у одиночников простые перебежки. И что от меня хотят? Она на бортик облокотилась: "Ты не понял?" Говорю - перебежками что ли? "Мелкими перебежками, Леша, ты пойдешь <...> отсюда, а сейчас пошел беговыми". Понял сразу - "идеально, сработаемся".

Тогда Ягудина ждали две недели очень тяжелой работы под руководством Тарасовой: "Жесточайшие две недели - тренировка, засыпал, просыпался и снова тренировка. Тогда она мне сказала: "Леша, не пей - козленочком станешь". Я никогда столько не работал, и вот после этих двух недель была вечеринка, и все - просыпаюсь, она надо мной склонилась: "Дорогой, вещи твои я собрала, едем в аэропорт, мы с тобой в машинке поговорим. Доброе утро". Поговорили".

Расслабляться Тарасова молодому ученику не давала: "На первом нашем турнире была тоже ситуация - стою перед выходом на разминку, вдруг что-то колет меня. Оборачиваюсь - ничего. Снова колет - снова ничего, никого. Опять! Так это потом она меня колола, оказывается - уколет и отойдет. Я ей говорю - вы чего? "Все хорошо, нормально себя чувствуешь?" Бодрила меня так, но я тоже в долгу не оставался, конечно - юмор мой не вчера появился, он всегда со мной был. Смех с нами был всегда".

"Поддержу тебя в любом случае"

Ягудин хорошо помнит, как завершал карьеру: "Это случилось как-то достаточно быстро. Не то что у нас все хорошо и мы размышляем - заканчивать или продолжать, я всегда продолжать хотел. Тот же Илья Кулик, например, минимизировал количество турниров, а я кайфовал, мне реально нравился адреналин, мне всегда хотелось выступать, я заряжался от этого".

В октябре 2002 года Ягудин, занимая первое место на Skate America, за несколько минут до проката произвольной программы вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы.

"Мы не знали, что у меня происходит, думали все нормально, пока МРТ не сделали, - рассказал Ягудин. - А раз все нормально, это может просто временный дискомфорт? Я продолжал, сколько турниров мы выиграли, потом приехали на Skate America, я выиграл короткую, а с утра ноги нет. Просто нет".

"Говорю ей: "Татьяна Анатольевна, ноги нет, я сейчас реально ничего не сделаю". Она говорит - "пошли думать", зашли в какую-то комнату, она сказала - "решай, я тебя поддержу в любом случае". Не было времени на раздумья, поняли - надо сняться, потом решим, но я никогда в жизни не снимался, - отметил Ягудин. - Вышел, сделал поклон, потом поехали, сделали МРТ, только тогда узнали, что там. Тогда нам навстречу пошли, разрешили закончить с любительским спортом - в рамках турнира мы это сделать не могли, после, уже во время заливки практически. Я катался. Мне вкололи лекарство, я плакал, она плакала. Все зрители тогда остались, все спортсмены. Это все так быстро было".

Справиться в сложной ситуации спортсмену снова помогла его тренер: "Накрывало потом прилично, года полтора - два, пустота такая была. Но она быстро подключила меня к тренировочному процессу, она всегда была рядом. Сейчас ее рядом здесь, в Пекине, нет. Ее сила, феномен этой персоны в том, что она ничего не сделает для этого, а ты понимаешь рядом с ней, что все хорошо, она какую-то энергию аккумулирует".

"Она никогда не устанет от фигурного катания"

"Сильные личности не многим нравятся, - подчеркнул Ягудин. - И если честно, я не понимаю, как можно в тех же интервью нетактичные комментарии в ее адрес давать вполне состоявшимся людям. Мы все в большей или меньшей степени делаем то, что не нравится другим. Но когда тебя человек приводил к медалям. Это как развод в семье, что бы ни произошло. Она как мама моих медалей, это уже навсегда. Что-то может меня раздражать, но я не имею права на негатив".

Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, 2018 год Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, 2018 год
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Тарасова по состоянию здоровья не смогла впервые за долгие годы приехать на Олимпиаду - за Играми в Пекине она следит из дома.

"Мы были у нее 31 декабря, был у нее перед Олимпиадой. Все понимают, что по состоянию здоровья она не смогла здесь быть. Она говорит: "Мне немножко неинтересно, я подустала". А я ей не верю, она никогда не устанет от фигурного катания, это большая часть ее жизни, - уверен Ягудин. - Она жертвовала всем ради этого. Но это жизнь, пройдет время, и я уже не смогу ездить, как бы печально это ни звучало".

"В ее юбилей не хочется об этом говорить. Что бы она ни говорила, она живет этим. Я знаю, что будь трансляция в четыре утра, она всегда в курсе, всегда будет смотреть вне зависимости от сезона. Кто-то утром в записи посмотрит, но только не она. И читает она все. Поэтому, с Днем рождения, Татьяна Анатольевна", - подчеркнул ученик Тарасовой.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна АнатольевнаЯгудин, Алексей Константинович
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