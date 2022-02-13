Крянин: лыжник Устюгов сумел выдержать высокий темп на последнем этапе эстафеты

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/ Российский лыжник Сергей Устюгов контролировал ситуацию и держал высокую скорость на четвертом этапе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Сборная России выиграла эстафету 4х10 км, преодолев дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).

"Парни стали олимпийскими чемпионами, молодцы. Каждый на своем этапе отработал, и на финише Устюгов сумел выдержать темп, контролировал ситуацию, свою функцию выполнил и финишировал с флагом. Мы долго ждали этого золота, наконец, ребята его получили в награду за свою работу на протяжении стольких лет", - сказал Крянин.

"Мы ожидали, что будет примерно такой сценарий. Снегопад вызывал опасения, надо было создать перед четвертым этапом отрыв, что мы и сделали, несмотря на непогоду. Все по-разному подходят к эстафете, и я рад что у нашей команды произошло все так, как и планировалось. Перед последним этапом, норвежец Клебо проигрывал уже много и не смог себя реализовать", - добавил собеседник агентства.

В медальном зачете сборная России поднялась на седьмое место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8-4-6), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 14 наградами делят второе место с немцами и австрийцами, уступая норвежцам, которые завоевали 18 медалей.