{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Крянин: лыжник Устюгов сумел выдержать высокий темп на последнем этапе эстафеты

В воскресенье в гонке российская команда заняла первое место

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/ Российский лыжник Сергей Устюгов контролировал ситуацию и держал высокую скорость на четвертом этапе эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

На эту тему
Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх
Мужская сборная России по лыжным гонкам впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх

Сборная России выиграла эстафету 4х10 км, преодолев дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Червоткин и Большунов бежали классическим стилем, Спицов и Устюгов - свободным. Второе место заняли норвежцы (отставание 1 минута 7,2 секунды), третьими стали французы (+1.16,4).

"Парни стали олимпийскими чемпионами, молодцы. Каждый на своем этапе отработал, и на финише Устюгов сумел выдержать темп, контролировал ситуацию, свою функцию выполнил и финишировал с флагом. Мы долго ждали этого золота, наконец, ребята его получили в награду за свою работу на протяжении стольких лет", - сказал Крянин.

"Мы ожидали, что будет примерно такой сценарий. Снегопад вызывал опасения, надо было создать перед четвертым этапом отрыв, что мы и сделали, несмотря на непогоду. Все по-разному подходят к эстафете, и я рад что у нашей команды произошло все так, как и планировалось. Перед последним этапом, норвежец Клебо проигрывал уже много и не смог себя реализовать", - добавил собеседник агентства.

В медальном зачете сборная России поднялась на седьмое место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая восемь золотых, пять серебряных и одну бронзовую награду. Второе место занимает сборная Норвегии (8-4-6), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 14 наградами делят второе место с немцами и австрийцами, уступая норвежцам, которые завоевали 18 медалей.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Морилов назвал победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде суперрезультатом
Гонка прошла в воскресенье
Читать полностью