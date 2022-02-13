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Олимпиада-2022 в Пекине

Морилов назвал победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде суперрезультатом

Гонка прошла в воскресенье

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам уверенно выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине и оправдала все ожидания. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном лыжном спринте Николай Морилов.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Поздравляю ребят и всю страну, золотые медали - это суперрезультат. Конечно, как и все любители лыжного спорта, я ждал этой победы, но до самого конца гонки невозможно было что-то предсказать, однако ребята очень уверенно выступили, и все ожидания оправдались", - сказал Морилов.

Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники в последний раз завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине в 1980 году в Лейк-Плэсиде.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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