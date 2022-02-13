Нехитров: Большунов в эстафете на Олимпиаде должен был закрепить успех Червоткина

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов, завоевавший в составе мужской сборной России золотую медаль в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине, должен был закрепить отрыв Алексея Червоткина, с чем он успешно справился. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер спортсмена из Брянской области Николай Нехитров.

В воскресенье российская команда в составе Червоткина, Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету на Олимпиаде. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Каждый работал на пределе своих возможностей, как и девочки вчера. У него (Александра Большунова - прим. ТАСС) задача такая была - увеличить то преимущество, которого достиг Червоткин, как можно больше, что он и сделал", - сказал Нехитров.

Он отметил, что значительную роль в победе сыграл успех Червоткина, выступившего на первом этапе, остальным надо было закрепить его успех. "Практически сделали то же самое, что вчера девочки - каждый этап отработан, поэтому завоевана золотая медаль", - добавил Нехитров.

Российских лыжников у себя в Instagram поздравил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Регион в сборной представляет Большунов. "Такие результаты, конечно, восхищают. Ребята, вы творите историю! Страна ждала этого момента 42 года! Гордимся", - написал он.