Чемпионка Игр-1976 Амосова уверена, что интерес к лыжам в России вырастет после Олимпиады

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1976 года по лыжным гонкам Зинаида Амосова считает, что после успешного выступления россиян на Играх в Пекине интерес в стране к лыжам значительно возрастет, и региональные власти должны сделать реальные шаги для того, чтобы как можно больше детей начали заниматься лыжным спортом. Такое мнение Амосова высказала ТАСС.

Российские лыжники, выигравшие в Пекине три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, занимают в неофициальном зачете первое место, опережая норвежцев (3-1-1) и финнов (1-1-2). До конца олимпийского лыжного турнира осталось провести четыре гонки. Последний раз российские лыжники завоевывали на одних Играх больше двух золотых наград в 1998 году в Нагано (пять).

"Я всегда считала, что лыжные гонки круче, чем биатлон, который очень у нас распиарен сейчас, - призналась Амосова. - Уверена, что очень много детей придут в наш вид спорта после громких пекинских побед. Но очень важно, чтобы этот всплеск интереса к лыжным гонкам не сошел со временем на нет".

"Для этого нужно, чтобы в регионах были проложены нормальные трассы, сделаны какие-то базы. Я живу в Екатеринбурге, детей очень много у нас лыжами и сейчас занимается, но с трассами порой беда. Я сама недавно пошла кататься, но на плохо сделанной лыжне упала и ногу вывихнула", - добавила собеседница ТАСС.

Самым успешным лыжником на Играх-2022 является россиянин Александр Большунов, завоевавший на данный момент две золотые и одну серебряную награду.