Матыцин: российские лыжники в блестящем стиле одержали очень ценную победу в эстафете

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники грамотно использовали силы на дистанции во время олимпийской эстафеты, сделав все возможное ради общей победы и показав блестящее выступление. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете 4 по 10 км. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы. Мужская сборная России впервые выиграла эстафету на Олимпийских играх. Советские лыжники трижды в истории завоевывали золотые медали Олимпиады в этой дисциплине (1956, 1972, 1980).

"Поздравляю Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова с выдающейся победой в эстафете! На Играх в Пекине вся российская сборная по лыжным гонкам выступает блестяще - вчера золото в эстафете взяли наши девушки, а сегодня поддержали почин мужчины. Ребята грамотно разложили силы на дистанции, с первого этапа обеспечив комфортный отрыв от группы преследователей. Каждый из парней сделал все возможное для общего успеха, не позволив никому из соперников приблизиться по ходу гонки, а в результате на финише - более чем минутное преимущество над сборной Норвегии", - сказал Матыцин.

"Победа в мужской эстафете по лыжным гонкам невероятно ценна, ведь в последний раз на этой дистанции отечественные лыжники побеждали 42 года назад. Благодарю нашу великолепную четверку за потрясающее выступление, за радостные эмоции, которые они подарили всем болельщикам, спасибо сервисерам, которые надежно и высокопрофессионально обеспечивают нашей команде подготовку лыж. Мои поздравления главному тренеру сборной Елене Вяльбе, всему тренерскому штабу, Федерации лыжных гонок России. Желаю всей нашей команде удачи и побед в оставшихся гонках на Играх в Пекине, гордимся и болеем всей страной", - добавил министр.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.