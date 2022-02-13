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Олимпиада-2022 в Пекине

Крянин: Устюгов доказал, что он в форме и может решать любые вопросы на пути к золоту Игр

В воскресенье Устюгов в составе российской команды выиграл эстафету на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов, который стал чемпионом Олимпийских игр в Пекине в эстафете, долго и трудно шел к своей медали. Но его победа показала, что спортсмен находится в хорошей спортивной форме и может решать любые вопросы, сообщил ТАСС член президиума Федерации лыжных гонок России и президент Федерации лыжных гонок в Ханты-Мансийском автономном округе Сергей Крянин.

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В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы.

"Знаю спортивную карьеру Сергея, когда у него был необоснованный недопуск на Олимпиаду (2018 года в Пхёнчхане - прим. ТАСС). [После этого] четыре года прошли с переменным успехом. Но Сергей собрался, сейчас в хорошей форме, он доказал, что может решать любые вопросы. Мы за Сергея бесконечно рады, зная, как он долго и трудно шел к этой медали", - сказал он.

Крянин добавил, что встречать спортсмена в регионе будут "с цветами и красной дорожкой". По его мнению, весь округ будет ему рад, в каждый дом Сергею Устюгову "будет открыта дверь". "То, что он финишировал с флагом говорит о том, что все наши спортсмены выложились полностью. У них было время взять флаг и спокойно заехать на финиш. Долгожданная медаль, которой давно уже не было, с чем мы их и поздравляем", - добавил он.

К поздравлениям присоединился член Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков. В своем Telegram-канале он отметил, что Устюгов "феерически" пересек финишную черту, где его уже встречали Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. По его мнению, спортсмены сразу заняли лидирующую позицию в гонке, не отдав победу соперникам.

Сергей Устюгов родился в апреле 1992 года в поселке Междуреченский (Тюменская область). Многократный победитель и призер первенства России в различных видах программы. На внутренних соревнованиях представляет Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.

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