Шахматист Непомнящий надеется, что лыжник Большунов завоюет медаль Олимпиады в марафоне

ТАСС, 13 февраля. Бывший претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий надеется, что у российского лыжника Александра Большунова получится завоевать медаль в марафоне на Олимпиаде в Пекине. Об этом Непомнящий написал в своем Telegram-канале.

В воскресенье российская команда в составе Алексея Червоткина, Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете 4х10 км. Вторыми стали норвежцы, третье место заняли французы. За день до этого российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова также выиграли эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

"Лыжники и лыжницы - умники и умницы! Браво! Особенно радостно за земляка Большунова, у которого уже два золота на этой Олимпиаде. Надеюсь, у Александра все получится и на марафонских 50 километрах!" - написал Непомнящий.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Большунов - чемпион мира и Олимпийских игр в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Ранее на Олимпиаде россиянин также стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Мужской марафон пройдет 19 февраля.