Матыцин: шорт-трекист Ивлиев показал блестящее выступление на Олимпиаде

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев показал блестящее выступление на Олимпиаде, выбив из борьбы сильнейших спринтеров в мире. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров. Победителем финального забега стал представитель Венгрии Шаоан Лю, тройку лидеров замкнул канадец Стивен Дюбуа.

"Поздравляю Константина Ивлиева с серебром Игр в Пекине! Он показал сегодня блестящее выступление, стремительно прошел четвертьфинальный и полуфинальный раунды соревнований, выбил из борьбы за медали сильнейших спринтеров в мире. В финале наш 21-летний спортсмен, дебютант Олимпийских игр и действующий чемпион Европы, до последнего метра дистанции боролся за победу и, без сомнения, ее заслуживал. Олимпийское серебро - прекрасный результат!" - сказал Матыцин.

"Поздравляю с успехом Константина, его родителей и личных тренеров Алексея и Елизавету Ивлиевых, Союз конькобежцев России и его президента Алексея Кравцова, а также тренеров сборной России. Желаю российским спортсменам удачи в двух заключительных видах олимпийской программы по шорт-треку. Россия болеет за вас!" - добавил министр.

Ивлиеву 21 год, он представляет Спортивную школу олимпийского резерва "Воробьевы горы". Россиянин является чемпионом Европы 2021 года.

16 февраля будут разыграны медали в эстафете у мужчин и на дистанции 1 500 м у женщин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.