Бестемьянова рада, что фигуристку Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине вызывает большую радость. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

"Ура, боже, какое счастье, - сказала Бестемьянова. - Это просто здорово, готова упасть в обморок от счастья. Камиле не нужно выступать лучше, чем обычно, пусть она делает то, что умеет, просто катается и радует глаз не только российских зрителей, но и всего мира, вся планета за ней наблюдает, люди из разных стран были в диком возмущении".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.