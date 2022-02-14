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Олимпиада-2022 в Пекине

Кацалапов прокомментировал допуск Валиевой до соревнований фразой "Вперед, Камила!"

Спортивный арбитражный суд в понедельник допустил россиянку к личным соревнованиям

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Никита Кацалапов в ответ на просьбу прокомментировать решение допустить к дальнейшим выступлениям на Олимпиаде Камилу Валиеву выразил ей поддержку. Об этом он сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос иностранного журналиста.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Вперед, Камила!" - сказал Кацалапов по-английски.

Этот же вопрос был адресован и принимающим участие в пресс-конференции французским фигуристам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону и американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Они от комментариев по этой теме воздержались.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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