Международный союз конькобежцев с уважением относится к решению CAS по делу Валиевой

ТАСС, 14 февраля. Международный союз конькобежцев (ISU) с уважением относится к решению Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

"ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение суда, а именно то, что временное отстранение Валиевой остается отмененным", - говорится в заявлении.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ISU на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).