Жуков пожелал фигуристке Валиевой выиграть еще одну золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял справедливое решение, допустив российскую фигуристку Камилу Валиеву до выступления в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"На мой взгляд, справедливое решение суда, - сказал Жуков. - То, что для всех было очевидно, - это неоправданно затянутые сроки, это бросается в глаза всем и вызывает подозрения. Допинг-тесты Валиевой на Играх чистые, никаких запрещенных веществ не обнаружено, она чиста с точки зрения допинга. Желаю Камиле выиграть еще одну золотую медаль".

"Представляю, какой тяжелой была для нее эта история, но мы ее поддерживаем. Надеюсь, что в ближайшее время нашим спортсменам будут вручены заслуженные медали", - добавил собеседник агентства.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.