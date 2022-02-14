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Олимпиада-2022 в Пекине

Анцелиович: участию фигуристки Валиевой в Олимпийских играх теперь ничто не угрожает

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил в понедельник апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с россиянки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) может беспрепятственно выступать на Олимпиаде в Пекине, возможность подачи апелляции на вердикт CAS исключена. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики юридической группы Clever Consult Анна Анцелиович.

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Спортивный арбитражный суд не удовлетворил в понедельник апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Российская спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Сейчас участию Валиевой в Олимпийских играх в Пекине уже ничто не угрожает, - заметила Анцелиович. - Во-первых, для подачи апелляции совершенно нет времени, соревнования начнутся уже завтра. Во-вторых, апелляции на решение панели CAS может рассматривать только Верховный трибунал Швейцарии. А этот орган может рассматривать апелляции только по процедурным вопросам".

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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