Свинин: негативный фон не отразится на выступлении фигуристки Валиевой на Олимпиаде

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Негативные эмоции не скажутся на выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 1983 года, один из тренеров Александры Степановой и Ивана Букина, которые выступают в танцах на льду, Александр Свинин.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой.

"Я очень счастлив, что Камиле разрешено выступать, я считаю, что это очень правильно, - сказал Свинин. - Мы все очень поддерживаем Камилу, потому что она очень талантливая спортсменка. Я считаю, что она должна выступать на Олимпиаде".

"Я думаю, что Камила сможет выступить так же мощно, как и обычно, потому что она по своей натуре боец. Я думаю, что все негативные эмоции вокруг не затронули ее психологически. Конечно, это сложно, но я думаю, что она справится", - добавил Свинин.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.