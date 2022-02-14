Анцелиович: Валиеву могут признать виновной после рассмотрения дела по существу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Дисциплинарный орган, который будет рассматривать по существу дело о возможном нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой, теоретически может признать спортсменку виновной. Такое мнение ТАСС высказала руководитель спортивной практики юридической группы Clever Consult Анна Анцелиович.

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил в понедельник апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой. Российская спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"CAS подчеркнул, что он рассматривал вопрос, который касался только временного отстранения, - заметила Анцелиович. - Вопросы по существу не рассматривались, степень вины не устанавливалась. Нельзя исключать, что позднее может быть установлен факт нарушения и факт вины спортсменки. К сожалению, эта история пока не близка к завершению, но сегодняшнее решение CAS можно назвать маленькой победой российской стороны".

Как заявила собеседница ТАСС, такие дела рассматриваются по несколько месяцев. "Тем более, я уверена, спортсменка будет настаивать на отсутствии своей вины", - добавила Анцелиович, отметив, что пока не обладает информацией о том, какой дисциплинарный орган теперь займется делом Валиевой.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).