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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: фигуристка Валиева должна показать боевой характер в личном турнире на Олимпиаде

Короткую программу на Играх в Пекине одиночницы представят 15 февраля

ПЕКИН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристка Камила Валиева после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) должна сконцентрироваться на соревнованиях. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

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В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Фигуристка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

"Справедливость восторжествовала. Теперь ей надо все забыть и сконцентрироваться только на своем участии в соревнованиях. Она должна проявить характер, показать, что умеет", - сказал Третьяк.

"Все зависит от нее, она должна быть бойцом. Я лично верю в нее. Такое перенести не пожелаешь никому, но у нее боевой характер", - добавил он.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

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