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Олимпиада-2022 в Пекине

Тихонов: фигуристке Валиевой после решения CAS нужно собраться и показать свой максимум

В понедельник выездная панель CAS допустила россиянку к личным соревнованиям на Олимпиаде

МРСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой после получения допуска к участию в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине нужно собраться и показать результат выше своих возможностей. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спорсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

"Здесь не было никаких политических заказов, решение верное, - сказал Тихонов. - Сейчас главное, чтобы девочка выступила - это самое важно. Валиевой же нужно собраться и показать результат выше своих возможностей, доказать всем. И выступать с улыбкой - это главное".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и ISU подали апелляции на это решение.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Мишин: фигуристка Валиева сможет мощно выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде
В понедельник выездная панель CAS допустила россиянку к соревнованиям
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