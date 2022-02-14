Достойный дебют. Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине.
Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66). Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных. Кацалапов и Синицина представляют Спортивную школу олимпийского резерва "Москвич".
Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15), 12 февраля дуэт установил новый мировой рекорд в ритм-танце. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89). Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07; 84,09 + 120,98), Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми (179,82; 71,66 + 108,16).
Синицина и Кацалапов смогли добиться медали Игр, несмотря на сложности в подготовке, связанные с проблемой со спиной у партнера. Из-за нее фигуристам пришлось сняться с произвольной программы на предолимпийском чемпионате России. После короткой программы на Играх Кацалапов сообщил, что не исключает возможности операции в конце сезона.
"Для меня это был жизненный челлендж, я так счастлив, что сейчас произошло, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни. Я безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то, что она сделала для нас. Это все благодаря Вике", - сказал Кацалапов после победы, отметив, что фигуристы боролись до последнего и с самого первого дня на Олимпиаде выступали без страха.
Тренер спортсменов Александр Жулин считает, что его ученики показали свои лучшие программы в сезоне: "Замечательное выступление [показали Синицина и Кацалапов] - лучший прокат ритм-танца, лучший прокат произвольного танца в сезоне, - сказал Жулин. - Но не хватило, потому что все-таки в соперниках были четырехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады. Что смогли, то сделали, для себя блистательно откатали".
Трудный и долгожданный дебют
Степанова и Букин, несмотря на серьезный послужной список и количество регалий, на Олимпиаду в Пекин приехали в ранге дебютантов - фигуристы не принимали участия в Играх в Пхёнчхане. Спортсмены в целом справились с программами, однако в конце произвольной фигуристка на "кораблике" допустила помарку. После выступления спортсмены отметили, что в целом довольны, но на душе опустошение.
"Конечно, расстроились из-за небольшой помарки, будем смотреть, что именно там произошло. Это не супергрубая ошибка, но хотелось бы, чтобы ее не было. С начала этого хореографического элемента у нас получилось все, мы ехали с пониманием, что у нас получается чуть лучше, чем на предыдущем старте", - рассказала Степанова.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова сожалеет, что фигуристам не удалось откататься безошибочно: "Это Олимпийские игры, здесь нельзя ничего, дебют всегда очень труден. Будем надеяться, что это опыт, который надо было приобрести. Все синяки и шишки мы набиваем сами, очень сложно жить на чужих ошибках, сколько мы могли бы рассказать об ошибках на наших трех Олимпиадах, но это не работает".
Особые ощущения
Первой в карьере Олимпиада в Пекине стала и для молодого дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Несмотря на 14-е место, у фигуристов остались хорошие ощущения от Игр.
"Эта Олимпиада довольно закрытая от внешнего мира и от других видов спорта, наверное, - сказал после выступления Смолкин. - Каждый турнир отличается друг от друга, понимание, что в ближайшие четыре года такого не повторится, придает особенные ощущения".
Спортсмены довольны, что их тренер Игорь Шпильбанд, обычно сдержанный на похвалу, не стал сдерживать эмоций. "Тренер доволен был, он неожиданно даже разошелся на похвалу в этот раз. От Игоря оценки обычно более сдержанные, он всегда говорит о том, что можно и нужно сделать лучше, чтобы не останавливаться на достигнутом", - отметил Смолкин.
Планов и амбиций у спортсменов много, но далеко они не загадывают. После прилета с Игр участники Олимпиады начнут подготовку к мартовскому чемпионату мира, который пройдет во французском Монпелье.