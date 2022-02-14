Достойный дебют. Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами Олимпийских игр

Российский дуэт по сумме ритм-танца и произвольного танца набрал 220,51 балла (88,85 + 131,66). Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных. Кацалапов и Синицина представляют Спортивную школу олимпийского резерва "Москвич".

Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд по сумме программ (226,98; 90,83 + 136,15), 12 февраля дуэт установил новый мировой рекорд в ритм-танце. Бронзовые медали завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02; 87,13 + 130,89). Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07; 84,09 + 120,98), Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми (179,82; 71,66 + 108,16).

Синицина и Кацалапов смогли добиться медали Игр, несмотря на сложности в подготовке, связанные с проблемой со спиной у партнера. Из-за нее фигуристам пришлось сняться с произвольной программы на предолимпийском чемпионате России. После короткой программы на Играх Кацалапов сообщил, что не исключает возможности операции в конце сезона.

"Для меня это был жизненный челлендж, я так счастлив, что сейчас произошло, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни. Я безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то, что она сделала для нас. Это все благодаря Вике", - сказал Кацалапов после победы, отметив, что фигуристы боролись до последнего и с самого первого дня на Олимпиаде выступали без страха.

Тренер спортсменов Александр Жулин считает, что его ученики показали свои лучшие программы в сезоне: "Замечательное выступление [показали Синицина и Кацалапов] - лучший прокат ритм-танца, лучший прокат произвольного танца в сезоне, - сказал Жулин. - Но не хватило, потому что все-таки в соперниках были четырехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады. Что смогли, то сделали, для себя блистательно откатали".

Трудный и долгожданный дебют

Степанова и Букин, несмотря на серьезный послужной список и количество регалий, на Олимпиаду в Пекин приехали в ранге дебютантов - фигуристы не принимали участия в Играх в Пхёнчхане. Спортсмены в целом справились с программами, однако в конце произвольной фигуристка на "кораблике" допустила помарку. После выступления спортсмены отметили, что в целом довольны, но на душе опустошение.