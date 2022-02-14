Добежать до золота. Российские конькобежцы и шорт-трекисты заметны на Олимпийских играх

В середине января руководство Союза конькобежцев России озвучило медальные планы команды на Олимпийские игры в Пекине — исполнительный директор федерации Варвара Барышева заявила о том, что от спортсменов ждут завоевания семи медалей: трех — в шорт-треке, четырех — в конькобежном спорте. "Одна золотая, серебряная и две бронзовые медали — у конькобежцев, у шорт-трекистов — золотая, серебряная и бронзовая", — сказала Барышева.
"На финальный этап спринтеры у нас готовились в Коломне, в Иркутске же — те, кто бежит более длинные дистанции. Команда по шорт-треку готовилась также в Коломне. Все вопросы были решены, нам удалось не допустить новых вспышек эпидемии. Все переболели в конце декабря — начале января, а дальше восстанавливались, как могли. Все пожелания к Минспорту от федерации выполнялись, никаких вопросов нет", — рассказал ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
В сборной страны по шорт-треку собраны как молодые, так и опытные спортсмены. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов смог повторить в Пекине результат четырехлетней давности — снова завоевать бронзовую медаль Игр на дистанции 1 500 м. А 21-летний Константин Ивлиев на 500-метровке уступил менее 0,1 секунды представителю Венгрии Шаоану Лю, выиграв серебряную награду.
Два последних комплекта медалей в шорт-треке будут разыграны 16 февраля. У женщин пройдет гонка на 1 500 м, а у мужчин — эстафета на 5 000 м. На этих дистанциях российские шорт-трекисты постараются достичь поставленных целей и принести в общую "копилку" как минимум еще одну награду.
От перечисления титулов членов сборной России по конькобежному спорту может закружиться голова. В частности, в состав вошли олимпийский чемпион — 2014 Руслан Захаров, многократный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1 000 м Павел Кулижников, чемпион мира — 2019 Руслан Мурашов, серебряный призер Олимпийских игр — 2014 и чемпионата мира — 2020 Ольга Фаткулина, чемпионка мира — 2021 Ангелина Голикова, бронзовый призер Олимпийских игр — 2018 Наталья Воронина, которой принадлежит рекорд мира на дистанции 5 000 м.
Досадным парадоксом является то, что Кулижников, которому принадлежит мировой рекорд на 500 м, не смог побороться на одной из своих любимых дистанций на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом году на этапах Кубка мира, которые были отборочными к Играм-2022, он выступил неудачно и оказался четвертым в списке кандидатов на три олимпийские квоты. Вместе с тем 27-летний спортсмен имеет шанс показать себя на 1 000-метровке, где ему также принадлежит мировой рекорд.
Несмотря на то, что из конькобежцев на данный момент завоевать медаль смогла только Ангелина Голикова — 13 февраля она стала бронзовым призером Игр на дистанции 500 м, — медальный план СКР еще может быть выполнен. Ведь впереди еще четыре соревновательных дня, во многие из которых наши спортсмены могут претендовать на награды. 15 февраля у мужчин и женщин пройдут гонки преследования, 17 и 18 февраля — гонки на 1 000 м у женщин и мужчин соответственно, а 19 февраля все завершится двумя масс-стартами.
Россия развивает все виды спорта
В неофициальном командном медальном зачете сборная России идет пока восьмой (четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей), но по общему числу наград наши спортсмены располагаются на втором месте — 18 наград против 21 у норвежцев (девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых). Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту на дистанции 500 м Светлана Журова в разговоре с ТАСС предложила собственный вариант ранжирования успешности стран на Олимпийских играх.
"Помимо неофициального общекомандного зачета, у меня есть свой, и, с учетом бронзы Ангелины Голиковой в коньках, сборная России выиграла медаль в девяти видах спорта и стала лидером по этому показателю, — сказала Журова. — Это говорит о том, что в стране развивается не какой-то один вид спорта, а все виды. Еще надеюсь, что добавим медаль в хоккее, и будет десять видов".
"Мы заточены на то, чтобы развивать все виды спорта, и в этом есть потребность у наших людей. Это отличный сигнал для всей страны, что, когда наши ребята приедут, они станут примером для всех. И это очень хороший показатель, который говорит об интересе и поддержке спорта в стране. Если бы был один вид спорта, никто бы этого не понял, и мы меньше бы гордились", — отметила собеседница агентства.
По данным федерального статистического наблюдения, в России конькобежным спортом (включая шорт-трек) занимаются почти 50 тыс. человек. При этом по программам, обеспечивающим подготовку членов региональных сборных и национальных команд, — почти 15 тыс. человек.
134 организации имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 66 спортивных школ олимпийского резерва, 33 спортивные школы, 16 детско-юношеских спортивных школ, 13 училищ олимпийского резерва. Данные организации осуществляют работу в 50 субъектах Российской Федерации, а в 28 конькобежный спорт является базовым видом спорта.
Андрей Михайлов