Добежать до золота. Российские конькобежцы и шорт-трекисты заметны на Олимпийских играх

В середине января руководство Союза конькобежцев России озвучило медальные планы команды на Олимпийские игры в Пекине — исполнительный директор федерации Варвара Барышева заявила о том, что от спортсменов ждут завоевания семи медалей: трех — в шорт-треке, четырех — в конькобежном спорте. "Одна золотая, серебряная и две бронзовые медали — у конькобежцев, у шорт-трекистов — золотая, серебряная и бронзовая", — сказала Барышева.

От перечисления титулов членов сборной России по конькобежному спорту может закружиться голова. В частности, в состав вошли олимпийский чемпион — 2014 Руслан Захаров, многократный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1 000 м Павел Кулижников, чемпион мира — 2019 Руслан Мурашов, серебряный призер Олимпийских игр — 2014 и чемпионата мира — 2020 Ольга Фаткулина, чемпионка мира — 2021 Ангелина Голикова, бронзовый призер Олимпийских игр — 2018 Наталья Воронина, которой принадлежит рекорд мира на дистанции 5 000 м.

Два последних комплекта медалей в шорт-треке будут разыграны 16 февраля. У женщин пройдет гонка на 1 500 м, а у мужчин — эстафета на 5 000 м. На этих дистанциях российские шорт-трекисты постараются достичь поставленных целей и принести в общую "копилку" как минимум еще одну награду.

В сборной страны по шорт-треку собраны как молодые, так и опытные спортсмены. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов смог повторить в Пекине результат четырехлетней давности — снова завоевать бронзовую медаль Игр на дистанции 1 500 м. А 21-летний Константин Ивлиев на 500-метровке уступил менее 0,1 секунды представителю Венгрии Шаоану Лю, выиграв серебряную награду.

"На финальный этап спринтеры у нас готовились в Коломне, в Иркутске же — те, кто бежит более длинные дистанции. Команда по шорт-треку готовилась также в Коломне. Все вопросы были решены, нам удалось не допустить новых вспышек эпидемии. Все переболели в конце декабря — начале января, а дальше восстанавливались, как могли. Все пожелания к Минспорту от федерации выполнялись, никаких вопросов нет", — рассказал ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Досадным парадоксом является то, что Кулижников, которому принадлежит мировой рекорд на 500 м, не смог побороться на одной из своих любимых дистанций на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом году на этапах Кубка мира, которые были отборочными к Играм-2022, он выступил неудачно и оказался четвертым в списке кандидатов на три олимпийские квоты. Вместе с тем 27-летний спортсмен имеет шанс показать себя на 1 000-метровке, где ему также принадлежит мировой рекорд.

Несмотря на то, что из конькобежцев на данный момент завоевать медаль смогла только Ангелина Голикова — 13 февраля она стала бронзовым призером Игр на дистанции 500 м, — медальный план СКР еще может быть выполнен. Ведь впереди еще четыре соревновательных дня, во многие из которых наши спортсмены могут претендовать на награды. 15 февраля у мужчин и женщин пройдут гонки преследования, 17 и 18 февраля — гонки на 1 000 м у женщин и мужчин соответственно, а 19 февраля все завершится двумя масс-стартами.

Россия развивает все виды спорта

В неофициальном командном медальном зачете сборная России идет пока восьмой (четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей), но по общему числу наград наши спортсмены располагаются на втором месте — 18 наград против 21 у норвежцев (девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых). Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту на дистанции 500 м Светлана Журова в разговоре с ТАСС предложила собственный вариант ранжирования успешности стран на Олимпийских играх.

"Помимо неофициального общекомандного зачета, у меня есть свой, и, с учетом бронзы Ангелины Голиковой в коньках, сборная России выиграла медаль в девяти видах спорта и стала лидером по этому показателю, — сказала Журова. — Это говорит о том, что в стране развивается не какой-то один вид спорта, а все виды. Еще надеюсь, что добавим медаль в хоккее, и будет десять видов".

"Мы заточены на то, чтобы развивать все виды спорта, и в этом есть потребность у наших людей. Это отличный сигнал для всей страны, что, когда наши ребята приедут, они станут примером для всех. И это очень хороший показатель, который говорит об интересе и поддержке спорта в стране. Если бы был один вид спорта, никто бы этого не понял, и мы меньше бы гордились", — отметила собеседница агентства.

По данным федерального статистического наблюдения, в России конькобежным спортом (включая шорт-трек) занимаются почти 50 тыс. человек. При этом по программам, обеспечивающим подготовку членов региональных сборных и национальных команд, — почти 15 тыс. человек.

134 организации имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 66 спортивных школ олимпийского резерва, 33 спортивные школы, 16 детско-юношеских спортивных школ, 13 училищ олимпийского резерва. Данные организации осуществляют работу в 50 субъектах Российской Федерации, а в 28 конькобежный спорт является базовым видом спорта.

Андрей Михайлов