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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Трусова заявила, что не расстроилась из-за ошибки в короткой программе на Играх

Россиянка идет четвертой после короткой программы на Олимпиаде в Пекине
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова не расстроилась из-за ошибки во время исполнения тройного акселя, так как счастлива выступать на Олимпиаде. Об этом она рассказала журналистам.

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Во время исполнения короткой программы Трусова упала, исполняя тройной аксель. Россиянка заняла четвертое место, набрав 74,60 балла. Первое место заняла Камила Валиева (82,16), второе - Анна Щербакова (80,20). Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84).

"Настроение хорошее. Не хочу отказываться от исполнения тройного акселя, это моя цель, я хочу ее достичь. И мне неважно, как кто откатался, чего мне может это стоить. В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление, обычно я волнуюсь и не могу, а в этот раз я была настроена", - сказала Трусова.

"Олимпиаду представляла себе по-другому, здесь все по-другому в сравнении с другими турнирами. Мне очень понравилось выступать, поэтому я радостная. После того, как я упала с акселя, остальное делала легко, ни о чем не думала, постаралась раскрыть образ, мне было приятно. Для меня нет чего-то более главного: чисто исполнить аксель или выиграть олимпийское золото. Есть вероятность олимпийского золота - хорошо, нет значит нет", - добавила фигуристка.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало соревнований запланировано на 13:00 мск.

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