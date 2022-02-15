Фигуристка Трусова заявила, что не расстроилась из-за ошибки в короткой программе на Играх

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова не расстроилась из-за ошибки во время исполнения тройного акселя, так как счастлива выступать на Олимпиаде. Об этом она рассказала журналистам.

Во время исполнения короткой программы Трусова упала, исполняя тройной аксель. Россиянка заняла четвертое место, набрав 74,60 балла. Первое место заняла Камила Валиева (82,16), второе - Анна Щербакова (80,20). Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84).

"Настроение хорошее. Не хочу отказываться от исполнения тройного акселя, это моя цель, я хочу ее достичь. И мне неважно, как кто откатался, чего мне может это стоить. В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление, обычно я волнуюсь и не могу, а в этот раз я была настроена", - сказала Трусова.

"Олимпиаду представляла себе по-другому, здесь все по-другому в сравнении с другими турнирами. Мне очень понравилось выступать, поэтому я радостная. После того, как я упала с акселя, остальное делала легко, ни о чем не думала, постаралась раскрыть образ, мне было приятно. Для меня нет чего-то более главного: чисто исполнить аксель или выиграть олимпийское золото. Есть вероятность олимпийского золота - хорошо, нет значит нет", - добавила фигуристка.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало соревнований запланировано на 13:00 мск.