Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева набрала 82,16 балла. Во время выступления россиянка допустила помарку, не сумев чисто исполнить тройной аксель. Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Международному союзу конькобежцев (ISU) из соображений справедливости допустить к участию в произвольной программе 25-ю спортсменку в том случае, если Валиева попадет в список 24 лучших фигуристок по итогам короткой программы. Таким образом, произвольную программу представят 25 спортсменок, включая представительницу Финляндии Йенни Сааринен, занявшую 25-е место по итогам короткой программы и набравшую 56,97 балла.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало соревнований запланировано на 13:00 мск.

История Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ISU подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.