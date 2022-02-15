Журова назвала фигуристку Валиеву балериной на льду

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, она набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

"Сейчас весь мир следит за этим противостоянием Камилы с самой собой и всех остальных с Камилой. После того, что с ней происходило, мне ее прокат понравился, хоть и были небольшие ошибки, но с ее сложностью они допустимы. У нее очень красивая программа, и правильно говорят, что она балерина на льду. То, что она делает, удивительно, сейчас никто не умеет так делать", - сказала Журова.

Произвольная программа состоится 17 февраля, начало - 13:00 мск.