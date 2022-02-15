Валиева пропустит пресс-конференцию после короткой программы на Олимпиаде по решению ОКР

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева пропустит пресс-конференцию по итогам короткой программы Олимпийских игр в Пекине по решению Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во вторник Валиева заняла первое место по итогам короткой программы, набрав 82,16 балла.

"ОКР принял решение не приводить Камилу на пресс-конференцию. Все вопросы к ним", - сказал ведущий пресс-конференции.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля, начало соревнований запланировано на 13:00 мск.

Ситуация с Валиевой

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.