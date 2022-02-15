Авербух назвал более чем реальными шансы российских фигуристок на три медали на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Шансы российских фигуристок занять весь пьедестал в личном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине более чем реальны. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева во вторник после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине занимает первое место, набрав 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова, получившая за прокат 80,20 балла. Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60). На пятой позиции располагается еще одна представительница Японии Вакаба Хигути (73,51).

"Российский пьедестал в фигурном катании более чем реален. Таким мы его и ждем", - сказал Авербух.

Произвольная программа у женщин пройдет 17 февраля в 13:00 мск.