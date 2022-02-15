В Госдуме поддержали Валиеву после выступления в короткой программе на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева справилась с тяжелым испытанием, выступив в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпийских играх, она набрала 82,16 балла. Второй стала россиянка Анна Щербакова (80,20 балла), тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место (74,60).

"Камила Валиева проявила характер и волю к победе, - сказал Свищев. - Она блистательно выполнила короткую программу, пусть и с одной помаркой. Мы все ее поддерживаем, как и Анну Щербакову, а также Александру Трусову. Но для Валиевой это было очень сложное испытание, с которым она справилась".

"Думаю, что после короткой программы она будет чувствовать себя еще более уверенно", - добавил парламентарий.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.