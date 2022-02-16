Сборные России и Дании по хоккею поспорят за выход в полуфинал Олимпиады

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею проведет четвертьфинальный матч олимпийского турнира против команды Дании. Это будет вторая встреча команд на Играх в Пекине.

Ранее команды России и Дании встречались в рамках группового этапа олимпийского турнира. Победу со счетом 2:0 одержали россияне, которых критиковали за отсутствие ярких действий в атаке. С критикой тогда согласился и главный тренер Алексей Жамнов, сказавший, что команде не хватало контроля шайбы и нацеленности на ворота. После того матча тренерский штаб перетасовал звенья, уже против чехов россияне в атаке показали куда более живой хоккей, сумев отыграться в основное время при счете 2:4, но уступив в овертайме (5:6).

После игры с чехами сборная России имела три дня паузы. Команда переехала на арену "Укесон", где проведет четвертьфинальный матч. Ранее там проводили, в основном, поединки женского олимпийского турнира, также эта арена была домашней для клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Последнюю тренировку перед игрой во вторник команда Жамнова провела в тех же сочетаниях.

Команда Дании впервые выступает на Олимпиаде, хотя по меркам мирового хоккея это добротная команда с квалифицированными игроками. Некоторые из них выступали в Национальной хоккейной лиге: Миккель Бедкер, игравший за "Аризону", "Колорадо" и "Сан-Хосе", а также знаменосец на церемонии открытия нынешней Олимпиады и самый возрастной игрок команды Франс Нильсен, выступавший за "Детройт". В КХЛ за "Йокерит" выступает второй бомбардир команды Никлас Йенсен.

Мог сыграть в Пекине и один из лучших атакующих защитников КХЛ из "Салавата Юлаева" Филип Ларсен, но он отказался ехать на Олимпиаду. Причину его отказа главный тренер датчан Хайнц Элерс не назвал. При этом Ларсен помог своей команде в августе 2021 года пробиться на Олимпийские игры.

Россияне одержали победы во всех матчах со сборной Дании. До Олимпиады команды встречались на чемпионате мира в Риге, в той встрече россияне выиграли со счетом 3:0. Самой крупной является победа сборной России со счетом 10:1 на чемпионате мира 2016 года в Москве. Четвертьфинальный матч олимпийского турнира начнется в 09:00 мск.