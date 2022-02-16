Фазель: российские хоккеисты уверенно победили датчан в четвертьфинале Олимпиады

В среду россияне обыграли датчан со счетом 3:1.

"Сборная России выиграла и вышла в полуфинал, это самое главное, - сказал Фазель. - Победа над командой Дании достигнута уверенно. Теперь будем ждать соперников, кто попадется в полуфинале. Если россияне будут играть со швейцарцами, то даже не знаю, за кого буду болеть. Это сложный вопрос. Но швейцарцам будет непросто с командой Финляндии, посмотрим".

Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.