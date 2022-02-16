{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фазель: российские хоккеисты уверенно победили датчан в четвертьфинале Олимпиады

Сборная России в среду обыграла команду Дании и вышла в полуфинал
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по хоккею уверенно победила команду Дании в четвертьфинале Олимпиады в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

На эту тему
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

В среду россияне обыграли датчан со счетом 3:1.

"Сборная России выиграла и вышла в полуфинал, это самое главное, - сказал Фазель. - Победа над командой Дании достигнута уверенно. Теперь будем ждать соперников, кто попадется в полуфинале. Если россияне будут играть со швейцарцами, то даже не знаю, за кого буду болеть. Это сложный вопрос. Но швейцарцам будет непросто с командой Финляндии, посмотрим".

Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.

Теги
Фазель, РенеОлимпиада-2022 в Пекине
Лига Европы
Футболист "Зенита" Ловрен пропустит матч с "Бетисом" в Лиге Европы
Игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг
Футболист "Зенита" Ловрен пропустит матч с "Бетисом" в Лиге Европы
Читать полностью