Третьяк назвал валидольной победу российских хоккеистов над датчанами на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании доставила немало проблем российским хоккеистам в четвертьфинальном матче олимпийского турнира и заставила переживать за исход встречи. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1.

"Тяжелая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд. Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось, всех поздравляю с выходом в полуфинал", - сказал Третьяк.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.