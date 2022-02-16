{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк назвал валидольной победу российских хоккеистов над датчанами на Олимпиаде

В среду российская сборная победила со счетом 3:1
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании доставила немало проблем российским хоккеистам в четвертьфинальном матче олимпийского турнира и заставила переживать за исход встречи. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

На эту тему
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр

В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1.

"Тяжелая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд. Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось, всех поздравляю с выходом в полуфинал", - сказал Третьяк.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Лига Европы
Футболист "Зенита" Ловрен пропустит матч с "Бетисом" в Лиге Европы
Игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг
Футболист "Зенита" Ловрен пропустит матч с "Бетисом" в Лиге Европы
Читать полностью