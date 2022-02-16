Фетисов: российским хоккеистам есть над чем работать перед полуфиналом Олимпиады

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам и тренерскому штабу сборной России по хоккею есть над чем работать после четвертьфинала с командой Дании на Олимпиаде в Пекине, но самое главное - команда вышла в полуфинал. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

В среду россияне обыграли датчан со счетом 3:1. Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

"Игра была напряженной с самого начала, потому что сложный соперник, - сказал Фетисов. - Но преимущество по броскам в первом периоде тоже о многом говорит. Самое главное, что выполнили задачу, вышли в следующий этап, но есть над чем работать".

"Меня порадовало, что проявили себя сегодня лидеры - [Никита] Гусев, Войнов и Шипачев. По нарастающей все происходит, ждем полуфинала. Можно ли говорить, что команда адаптировалась? Турнир очень сложный, на то она и Олимпиада, соперников на этом этапе не приходится выбирать. Все пока идет по плану", - добавил Фетисов.

Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.