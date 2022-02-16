Жамнов: сборная России по хоккею сделала первый шаг к победе на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сделала первый шаг к завоеванию золотых медалей Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

В среду сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1.

"Тяжелый матч, Дания - очень хорошая команда. Вязкая игра, как и предполагали. Настрой был, чтобы играть больше в атаке и плотнее, но первый шаг к победе [на Олимпиаде] сделали. Потеряли в третьем периоде концентрацию, но ребята молодцы, была у них самоотдача", - сказал Жамнов.

Два гола в матче дальними бросками забили защитники Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. "После второго периода сказал: "Бросайте ему [вратарю] верхом". И перед игрой мы говорили, что вратарь садится, во втором периоде были видно, что он сидит уже. Что касается перестановок по ходу игры, то у нас команда: кто-то чуть просел, кто-то, наоборот, получше двигался, и те перестановки, которые мы делали, были вынуждены", - отметил он.

Полуфинальный матч олимпийского турнира с участием сборной России состоится 18 февраля. Соперник определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.