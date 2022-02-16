Датский хоккеист Лауридсен признался, что будет болеть за Россию в олимпийском турнире

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной Дании по хоккею Оливер Лауридсен будет болеть за сборную России в оставшихся матчах олимпийского турнира, после того как датчане уступили россиянам в 1/4 финала. Об этом он рассказал журналистам.

"Когда происходят подобные вещи, то, в общем-то, стоит сказать - за Россию, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Тогда можно будет сказать, что ты уступил золотому медалисту, это позволяет чувствовать себя лучше. Так что, я думаю, я теперь с Россией".

Лауридсен добавил, что Дания провела игру именно так, как планировала, за исключением первого периода. "Мы знали, что наш соперник будет играть очень хорошо. Мы собрались после первого периода, хорошо отыграли второй и третий. Мы были в одном броске от ничьей в третьем периоде. Мы боролись все 60 минут. Я горд своими товарищами по команде и своей страной за такое выступление. До этого нам удалось победить в отборочном раунде в непростой игре Латвию", - добавил хоккеист.

Сборная Дании впервые принимала участие в хоккейном турнире Олимпийских игр. Команды России и Дании выступали в одной группе, 11 февраля россияне одержали победу со счетом 2:0. На чемпионатах мира россияне и датчане встречались 11 раз, сборная России выигрывала во всех встречах.