Матыцин: российские биатлонистки боролись до последнего в эстафете на Олимпиаде

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки показали себя настоящей командой и боролись до последнего в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина заняли второе место в эстафете, отстав от победительниц из Швеции на 12 секунд. Ранее Резцова и Нигматуллина стали бронзовыми призерами Олимпиады в смешанной эстафете вместе с Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым.

"Поздравляю Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину с серебром в олимпийской эстафете. Сегодня вся Россия болела за наших биатлонисток и верила в их успех, они были настоящей командой, не сдавались и боролись до последнего! Отмечу прекрасное выступление лидера нашей женской команды Кристины Резцовой, которая отлично справилась со стрельбой, показала быстрый ход на лыжне и вывела команду в лидеры по итогам второго этапа. Для Кристины и Ульяны это уже вторые награды на Играх-2022, Ирина Казакевич и Светлана Миронова впервые в карьере стали призерами Олимпийских игр", - сказал Матыцин.

"Поздравляю с успешным выступлением в эстафете Союз биатлонистов России и его президента Виктора Майгурова, личных тренеров спортсменок, а также тренерский штаб сборной. Желаю нашим спортсменкам удачи в масс-стартах", - добавил министр спорта.

Масс-старт среди мужчин пройдет 18 февраля, женская гонка с общего старта состоится 19 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.