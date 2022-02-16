Фристайлист Илья Буров остался доволен выступлением в финале турнира по акробатике

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль в финале олимпийского турнира по лыжной акробатике, остался доволен своим выступлением. Об этом он сообщил журналистам.

Буров показал результат 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Я улучшил и усложнил [программу], все сделано четко, классно. Доволен своим результатом, хотя все равно есть над чем работать. Сезон не заканчивается, дальше работаем", - сказал Буров.

По его словам, первый из двух прыжков в первом финале был неудачным, за него спортсмен получил 109,05 балла. После этого вместе с тренером он принял решение пойти ва-банк. "Есть в арсенале [прыжок], он планировался на третий финал, но с тренером [поговорили]. После первой неудачной попытки решили пойти, можно сказать, ва-банк и исправить положение", - сказал он.

Шансы на второе место

По итогам второго прыжка со сложностью 5.000 Илья Буров получил 129,50 балла и вышел во второй финал с первого места. Буров отметил, что во втором финале он также планировал сложный прыжок, но в итоге было принято решение исполнить более отточенную программу со сложностью 4,525.

"Мы посмотрели на других спортсменов - все они стали усложнять программу и начали допускать ошибки. Мы с тренером решили, что не надо идти на авантюру и большой риск и сделали программу, которая уже отточена. Сделал спокойно и вот - третье место", - добавил спортсмен.

По его словам, этот прыжок можно было исполнить так, чтобы в итоге занять второе место. "Можно было на второе [место], есть над чем работать. Я знаю, какие ошибки допустил в своем прыжке", - сказал Буров.

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.