Куликов: смелость и целеустремленность помогли Бурову выиграть бронзу Олимпиады

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Смелость, хорошая координация и ежедневные тренировки позволили фристайлисту Илье Бурову стать бронзовым призером Олимпийских игр в лыжной акробатике. Об этом ТАСС сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва №3 им. В. И. Русанова в Ярославле, на базе которой Буров тренируется с 2008 года, Николай Куликов.

Буров по итогам выступления набрал 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129,00). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

"Илья у нас с первого набора, когда мы в 2008 году открыли отделение фристайла в школе. Работаем с ним уже 14 лет. Илью, как и его брата Максима, отличали определенные задатки - ребята координированные, целеустремленные, смелые. Не каждый отважится на такие прыжки, как показывает наша практика работы", - сказал Куликов.

По его словам, Бурову также помогли завоевать медаль интенсивные тренировки. "Тренируются каждый день. Летом подготовка шла на воде, на батутах. Сейчас зимой прыжки совершают под Ярославлем в "Подолино"", - добавил директор школы.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поздравил с бронзой Бурова и его тренеров. "Вторую Олимпиаду подряд он в призерах. Ярославская школа лыжной акробатики подтвердила свой высокий статус. Поздравляю Илью, тренерский штаб и всех болельщиков с прекрасным результатом", - написал Евраев в Instagram.

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.