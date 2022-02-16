Матыцин поздравил российских лыжников с завоеванием бронзы Олимпиады в командных спринтах

В среду Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в мужском командном спринте, победу одержала команда Норвегии, вторыми стали финские лыжники. В женском командном спринте бронзовые медали завоевали Юлия Ступак и Наталья Непряева, победу одержали лыжницы из Германии, обладательницами серебряных наград стали шведки.

"Поздравляю наших лыжниц и лыжников с бронзовыми наградами, мы рады снова видеть наших прекрасных спортсменок на пьедестале почета в командном спринте, приятно, что Александр Большунов и Александр Терентьев поддержали эту прекрасную традицию и тоже не остались без наград. На Играх в Пекине мужская сборная по лыжным гонкам завоевала награды во всех прошедших гонках - это выдающийся результат, а наши лыжницы впервые за 12 лет выиграли олимпийскую медаль в командном спринте. Гордимся результатами наших спортсменов и спортсменок и желаем удачного выступления на финальных дистанциях. Поздравляю Федерацию лыжных гонок России и ее президента, главного тренера сборной России Елену Вяльбе, личных тренеров спортсменов и тренерский штаб национальной команды", - отметил Матыцин.

Непряевой 26 лет, она представляет общество "Динамо", россиянка стала четырехкратным призером Игр, в Пекине она стала серебряным призером в скиатлоне и олимпийской чемпионкой в эстафете. Ступак 27 лет, она представляет общество ЦСКА, лыжница завоевала четвертую олимпийскую медаль в карьере, ранее на Играх в Пекине она стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Также на счету спортсменок по три медали чемпионатов мира, а у Непряевой в активе победа в многодневной гонке "Тур де Ски".

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Россиянин является чемпионом мира в скиатлоне, первый в России лыжник, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего в его активе восемь олимпийских наград - две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА, спортсмен является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.