"Ни один стадион не готов". Глава РПЛ о подготовке к введению аналога Fan ID

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) во главе с президентом Ашотом Хачатурянцем в среду провело собрание с представителями футбольных клубов по работе с болельщиками для обсуждения актуальных проблем, в том числе введения аналога паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. После мероприятия Хачатурянц рассказал журналистам о ходе собрания, преимуществах Fan ID и готовности лиги к введению проекта в чемпионате страны.

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Хачатурянц остался доволен встречей, а также назвал ее продуктивной. "Встреча, на мой взгляд, была продуктивной по многим причинам, - сказал Хачатурянц. - Во-первых, мы познакомились, во-вторых, было важно донести друг другу свою позицию. Мы как часть процесса, который закон регламентирует, должны его исполнять. Но до начала его введения есть много подзаконных актов, которые показывают, как реально закон будет действовать. Для меня как для президента РПЛ важно знать мнения представителей клубов". По словам главы РПЛ, говорить о переносе введения Fan ID в Тинькофф-РПЛ преждевременно. Хачатурянц отметил, что вопрос с готовностью стадионов обсуждался, так как пока нет стадионов, которые соответствовали бы приказу МВД №1 092 ("Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности"). Президент РПЛ отметил, что на данный момент главным недостатком являются турникеты, потому что сейчас на аренах они по пояс, а согласно нормам, должны быть в рост человека. Тем не менее Хачатурянц отметил, что арены будут оборудованы в основном за счет федерального бюджета. "Дальше есть ряд недостатков для устранения, - отметил он. - Ответственностью клубов является приведение стадионов в норму, нужно осуществить их дооборудование. Клубам еще не разослан документ по техническому заданию и оборудованию, которое должно быть для введения Fan ID, все программное обеспечение и прочее будет осуществлено за счет федерального бюджета".

"На сегодняшний момент в законе срок установлен - он должен начать действовать с 1 июня, - сказал Хачатурянц. - Но готовность применения этого закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Как раз имею в виду работу Минцифры по созданию платформы для получения карты болельщиков, других ведомств, которые будут задействованы в этом процессе", - добавил Хачатурянц. Глава РПЛ назвал введение паспорта болельщика рудиментом чемпионата мира 2018 года. "Вы знаете, мы как-то с самого начала решили не обсуждать этот закон в ракурсе того, что он уже принят, и чьи мнения учитывались, - отметил он. - Мы говорили о факте, о том, что нужно сделать, что изменить, чтобы болельщикам было комфортно применять эту карту болельщика, мы ее так назвали. Мы настаиваем на том, что Fan ID - это рудимент 2018 года". РФС делает все возможное, чтобы у болельщиков не было проблем Ранее болельщики 15 клубов РПЛ объявили бойкот матчей из-за введения паспорта болельщика. По мнению Хачатурянца, введение Fan ID не сможет уничтожить фанатское движение в России. Он также отметил, что от бойкота проиграют сами болельщики. "Кроме сожаления ничего нет, потому что футбол лишается очень важной части всего этого зрелища. Мне кажется, что от этого проигрывают все, и болельщики, и футболисты, которые не имеют поддержки", - отметил он. По словам Хачатурянца, первой мотивацией для введения паспорта болельщика является безопасность зрителей на стадионе. Также среди преимуществ глава РПЛ отметил возможность быстрее покидать стадион. "Фанатские трибуны покидают последними, всегда этот процесс долгий, некомфортный", - добавил он. Хачатурянц также заверил, что первым оформит паспорт болельщика. На собрании в среду также присутствовал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской. Он отметил, что РФС делает все, чтобы паспорт болельщика был удобен в использовании. "Почему болельщики не получили ответы на вопросы до принятия закона? Мы и сегодня не смогли их дать, все ответы будут, когда выйдет постановление правительства. Сегодня Ашот Рафаилович [Хачатурянц] задавал вопросы, всю информацию, которую получили от клубов, будем транслировать во все органы власти", - сказал Каменской.