Украинская лыжница Каминская завершила карьеру после отстранения из-за допинга

ТАСС, 17 февраля. Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после временного отстранения по подозрению в употреблении допинга. Об этом лыжница написала в своем Instagram .

В среду пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) сообщила, что в пробе украинской спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, лыжнице запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях во время Игр в Пекине.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу, - написала Каминская. - Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю".

"Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли", - добавила лыжница.

Каминской 34 года, на Олимпиаде-2022 она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Для спортсменки эти Олимпийские игры стали третьими в карьере.