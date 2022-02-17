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Олимпиада-2022 в Пекине

CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства ее дедушки. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, опубликованного пресс-службой организации.

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В понедельник CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Во вторник глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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