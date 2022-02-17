Золото Щербаковой, драма Валиевой, слезы Трусовой. Итоги 13-го медального дня Олимпиады

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Развязка соревнований в одиночном катании у фигуристок стала одним из самых эмоциональных моментов Олимпийских игр в Пекине. Внимание почти всего мира было приковано к Камиле Валиевой, которая последние дни находилась под жесточайшим прессингом в связи с допинговым делом, в центре которого она оказалась. В итоге российская фигуристка не справилась с давлением - в произвольной программе она допустила несколько грубых ошибок, которые стоили ей призового места, фаворитка соревнования стала четвертой.

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Первые два места заняли другие ученицы Этери Тутберидзе - Анна Щербакова и Александра Трусова, третье - японка японка Каори Сакамото. Соревнования были омрачены истерикой Трусовой, которую буквально трясло от негодования во время цветочной церемонии. Трусова, исполнившая (пусть и с помарками) пять четверных прыжков, чего на официальных соревнованиях прежде никому не удавалось, негодовала по поводу того, что она единственная из учениц Тутберидзе осталась без олимпийского золота. Камера зафиксировала ее крики со словами "ненавижу" и обещаниями больше никогда не выходить на лед. Валиева, как известно, несмотря на неудачу в личном турнире, уезжает из Пекина чемпионкой благодаря участию в командном турнире. Однако эту награду 15-летней спортсменке и юристам еще предстоит отстоять в суде - дело о ее допинг-пробе, в которой был обнаружен запрещенный в спорте триметазидин, по существу еще не рассматривали. Все на нервах В общении с журналистами Трусова не стала раскрывать подробности своей реакции на итоги соревнований, однако можно предположить, что она осталась недовольна тем, что ее не заявили для участия в командном турнире. "Результатом я недовольна, рада, что пять четверных, - сказала Трусова. - У меня ни к кому не поменялось отношение, все нормально. Я не виновата, что за мной ходит камера, просила уйти, но мне никто не дал. Я сделала все на данный момент". "Я здесь две недели - одна без мамы, собаки, поэтому плачу. И в короткой, и в произвольной программе я сделала все, что могла на данный момент", - добавила она.

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Валиева ожидаемо отказалась от комментариев после проката. Щербакова не скрывала своего счастья и сочувствовала своим подругам по команде. Нынешняя ситуация ей напомнила ту, что была четыре года назад на Играх в Пхёнчхане. Тогда за победу тоже боролись две ученицы Тутберидзе - Алина Загитова и Евгения Медведева, которая вскоре после окончания соревнований решила перейти в группу к другому тренеру. "Если ты понимаешь, что одна ошибка может тебя отлучить от золотой медали Олимпиады - это очень тяжело, - сказала Щербакова. - Всегда от ситуации зависит - иногда каждая сотая на счету, как у девочек [Загитовой и Медведевой] на прошлой Олимпиаде, а когда счет на четверные прыжки идет - это больше разница". "Я очень переживала за нее [Валиеву], с первого прыжка было видно, как тяжело дается ей этот прокат", - сказала Щербакова. Вскоре после произвольной программы стало известно, что Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх. "В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев - включать того, кого они считают нужным, - сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России. - Из тех, кто также попал в список - бронзовый призер Каори Сакамото, Ю Ён из Южной Кореи, американка Алиса Лью и бельгийка Луна Хендрикс". Горечь Фаткулиной В четверг на Играх случилось еще одно событие со знаком минус для российского спорта - на дистанции 1 000 м неудача постигла лучших конькобежек страны. Ангелина Голикова заняла самое обидное - четвертое место, проиграв одну десятую секунды американке Бриттани Боу. Дарья Качанова стала девятой, Ольга Фаткулина - 13-й. Самыми яркими впечатлениями после окончания соревнований поделилась Фаткулина - знаменосец олимпийской команды России на церемонии открытия Игр. "Проклятия знаменосца вообще не существует, - сказала она. - Не понимаю, кто это выдумал. Знаменосец - это самое позитивное за Олимпиаду, что у меня здесь есть".

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Незадолго до приезда в Пекин спортсменка переболела коронавирусом. "Я знала, что надо разогнаться и сделать первый круг достойно, а дальше - поможет, не знаю, нечистая сила, но нечистых сил, видимо, не существует. Последние 300 метров я реально не помню, я была в каком-то аду. Меня перекосило настолько, что это было самое тяжелое, я такие ощущение помню только когда ты летом готовишься и заезжаешь на велосипеде в гору, 30-минутный подъем. Я доезжала в полуобморочном состоянии, думала только о финишной линии", - отметила она. В пятницу на той же дистанции медали разыграют мужчины, завершатся соревнования конькобежцев в субботу двумя масс-стартами. По количеству четвертых мест российская команда является лидером на Олимпиаде в Пекине, после результатов Голиковой и Валиевой их стало 11. Боль команды Завершились неудачей Игры для мужской и женской сборных России по керлингу - в плей-офф им выйти не удалось. Более того, крелингистки заняли последнее, десятое место в группе. От четырехкратных чемпионок Европы и двукратных серебряных призеров чемпионата мира на Играх ждали большего, но подготовку к соревнованиям скомкал коронавирус. Несмотря на это, тренер команды Сергей Беленов объявил об отставке сразу после заключительного матча на Олимпиаде. "С 10 января по вчерашний день команда была, по сути, под ковидом. Была полностью сорвана тренировка в январе. Мы не тренировались командно, только индивидуально, и тренировались только те девочки, которые не были на карантине. Весь месяц вся команда просидела на карантине", - рассказал Беланов.

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В составе женской команды выступали скип Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Мужскую команду, ставшую на групповом этапе восьмой, представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). Другие результаты Женская сборная Канады по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду США в финальном матче олимпийского турнира. Сборная Канады выиграла все семь матчей на турнире. Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и четыре года назад в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Остальные пять олимпийских турниров выиграли канадки. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин стала олимпийской чемпионкой в комбинации (скоростной спуск + слалом). Второе место заняла швейцарка Венди Хольденер, третье - итальянка Федерика Бриньоне. Единственная представительница России в данном виде Юлия Плешкова заняла десятое место. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в дисциплине "ски-кросс". Второе место в финальном заезде заняла канадка Мариэль Томпсон, третье - немка Даниэла Майер. Представительница сборной России Анастасия Чирцова завершила выступление в четвертьфинале, россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина - на стадии 1/8 финала.

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Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье. Командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4х5 км. Серебро завоевала сборная Германии. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Японии. Российские двоеборцы в командных соревнованиях участия не принимали. Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 26 медалями, уступая только норвежцам (29). Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.