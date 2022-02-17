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Олимпиада-2022 в Пекине

Норвежцы повторили свой рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

На Играх в Пекине норвежцы завоевали 14 наград высшего достоинства
Спортсмены сборной Норвегии Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Спортсмены сборной Норвегии
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Норвежские спортсмены повторили рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В четверг команда по лыжному двоеборью принесла сборной Норвегии 14-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став также рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).

На Играх в столице Китая у норвежцев 14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

Сборная Норвегии принимала участие во всех 24 зимних Олимпиадах и восемь раз побеждала в медальном зачете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия147829
2Германия107522
3США88521
4Швеция74415
5Китай74213
6Австрия67417
7Нидерланды65415
8Швейцария61512
9Россия481224
10Франция47213
11Канада451120
12Япония35816
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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