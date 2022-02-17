Норвежцы повторили свой рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Норвежские спортсмены повторили рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В четверг команда по лыжному двоеборью принесла сборной Норвегии 14-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став также рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).
На Играх в столице Китая у норвежцев 14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.
Сборная Норвегии принимала участие во всех 24 зимних Олимпиадах и восемь раз побеждала в медальном зачете.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|14
|7
|8
|29
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|5
|Китай
|7
|4
|2
|13
|6
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|7
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|8
|Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|5
|11
|20
|12
|Япония
|3
|5
|8
|16
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1