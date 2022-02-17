Норвежцы повторили свой рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Норвежские спортсмены повторили рекорд по количеству золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. В четверг команда по лыжному двоеборью принесла сборной Норвегии 14-ю золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став также рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).

На Играх в столице Китая у норвежцев 14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

Сборная Норвегии принимала участие во всех 24 зимних Олимпиадах и восемь раз побеждала в медальном зачете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.