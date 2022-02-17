Не оправдали надежд. Женская сборная России по керлингу провалила Олимпиаду

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры завершились неудачей для женской и мужской сборных России по керлингу. Большего ждали от четырехкратных чемпионок Европы и двукратных серебряных призеров чемпионата мира керлингисток, подготовку к Играм которых сорвал коронавирус, а их тренер объявил об отставке сразу после заключительного матча на Олимпиаде.

Надежд на успешное выступление российских керлингисток в Пекине было немало, и они основывались в том числе на результате последнего чемпионата мира в прошлом году в Калгари. Тогда команда в составе скипа Алины Ковалевой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой стала второй, проиграв сборной Швейцарии в финале со счетом 2:4. На групповом этапе подопечные Сергея Беланова также стали вторыми с двумя поражениями, пропустив вперед лишь тех же швейцарок.

Однако в процесс подготовки, как и у многих команд, вмешался коронавирус. Так это произошло с женской сборной России по хоккею, половина которой по прибытии в Пекин получила положительные тесты, другая оказалась на карантине, и о нормальной подготовке к турниру уже на месте пришлось забыть. Керлингисток же коронавирус застал еще в России.

"С 10 января по вчерашний день команда была, по сути, под ковидом. Была полностью сорвана тренировка в январе. Мы не тренировались командно, только индивидуально, и тренировались только те девочки, которые не были на карантине. Весь месяц вся команда просидела на карантине", - рассказал ТАСС главный тренер женской команды Сергей Беланов.

Без резерва

В Китай приехал тот же состав, что выиграл серебро чемпионата мира, однако по игре это была уже не команда образца Калгари-2021. "Мы приехали фактически растренированными полностью, не было никаких шансов. Была надежда, что втянемся после трех-четырех игр, но не получилось. Когда мы приехали сюда, было понятно, что мы не готовы", - отметил Беланов.

Из всех девяти матчей по-настоящему борьбу россиянки в начале турнира навязали только действующим чемпионкам мира швейцаркам: выиграв в конце встречи три камня в последних двух эндах, они проиграли со счетом 7:8. В остальных встречах разрыв был крупнее, в первом матче с американками игру пришлось остановить после седьмого энда при счете 3:9, поскольку догнать тех не представлялось возможным.