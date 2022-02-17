Не оправдали надежд. Женская сборная России по керлингу провалила Олимпиаду

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры завершились неудачей для женской и мужской сборных России по керлингу. Большего ждали от четырехкратных чемпионок Европы и двукратных серебряных призеров чемпионата мира керлингисток, подготовку к Играм которых сорвал коронавирус, а их тренер объявил об отставке сразу после заключительного матча на Олимпиаде.
Надежд на успешное выступление российских керлингисток в Пекине было немало, и они основывались в том числе на результате последнего чемпионата мира в прошлом году в Калгари. Тогда команда в составе скипа Алины Ковалевой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой стала второй, проиграв сборной Швейцарии в финале со счетом 2:4. На групповом этапе подопечные Сергея Беланова также стали вторыми с двумя поражениями, пропустив вперед лишь тех же швейцарок.
Однако в процесс подготовки, как и у многих команд, вмешался коронавирус. Так это произошло с женской сборной России по хоккею, половина которой по прибытии в Пекин получила положительные тесты, другая оказалась на карантине, и о нормальной подготовке к турниру уже на месте пришлось забыть. Керлингисток же коронавирус застал еще в России.
"С 10 января по вчерашний день команда была, по сути, под ковидом. Была полностью сорвана тренировка в январе. Мы не тренировались командно, только индивидуально, и тренировались только те девочки, которые не были на карантине. Весь месяц вся команда просидела на карантине", - рассказал ТАСС главный тренер женской команды Сергей Беланов.
Без резерва
В Китай приехал тот же состав, что выиграл серебро чемпионата мира, однако по игре это была уже не команда образца Калгари-2021. "Мы приехали фактически растренированными полностью, не было никаких шансов. Была надежда, что втянемся после трех-четырех игр, но не получилось. Когда мы приехали сюда, было понятно, что мы не готовы", - отметил Беланов.
Из всех девяти матчей по-настоящему борьбу россиянки в начале турнира навязали только действующим чемпионкам мира швейцаркам: выиграв в конце встречи три камня в последних двух эндах, они проиграли со счетом 7:8. В остальных встречах разрыв был крупнее, в первом матче с американками игру пришлось остановить после седьмого энда при счете 3:9, поскольку догнать тех не представлялось возможным.
Мужская команда не была претендентом на медали, в полуфинал не вышла, но сыграла гораздо увереннее, одержав четыре победы и какое-то время находясь в первой четверке.
"Мужчины очень достойно выглядели, можно назвать их выступление очень даже успешным, - сказал ТАСС президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. - Они остановились в шаге от плей-офф, вопрос по главному тренеру мужской команды не стоит. Что касается девушек, это провал. Надо извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежд болельщиков, специалистов и самих спортсменов".
Беланов сообщил, что три дня назад, когда стало понятно, что россиянки после поражения от команды Дании (5:10) потеряли шансы на выход в плей-офф, попросил федерацию удовлетворить его просьбу об отставке. По его словам, избежать сложившейся ситуации не смог бы ни один тренер по той простой причине, что заменить нынешних игроков женской команды некем, то есть качественного резерва в этом плане нет.